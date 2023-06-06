新光金經營權之爭結果將在本週五揭曉，就委託書徵求結果，改革派徵得38％，而公司派僅徵得3.8％，在法人電子投票部分，目前雙方約為平手，若加計雙方持有股份，改革派占優勢。

對於新光金經營權可能會在週五出現巨變，金管會銀行局副局長童政彰表示，公司經營團隊的產生，有相關市場運作機制及規範，金管會重視的，是過程中必須確保以公司利益為前提。特別是金融機構，必須針對存款人、保戶及投資人權益優先考量，確保公司財務業務穩健經營及金融市場穩定。

童政彰指出，在確保以公司利益為前提，存款人、保戶及投資人權益為優先，公司財務業務穩健經營及金融市場穩定等三大前提下，金管會對於相關結果都予以尊重。

另外，因市場押寶新光金週五股東會改選行情，新光金5日股價上漲近7%，單日爆出28.5萬張大量，外界關注是否有交易異常情況？證期局副局長高晶萍表示，證交所針對異常交易已有建立監視制度，股票有異常狀況皆會進行追蹤，證交所會依相關規定辦理。