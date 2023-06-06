將代表藍軍競逐2024總統的新北市長侯友宜，6日到明新科大參訪青創基地，受到青年學子熱烈歡迎，原支持郭台銘的聯電榮譽副董事長宣明智全程陪同，侯友宜並到新竹縣議會與竹竹苗縣市長和正副議長做「閉門餐敘」，被視為竹竹苗「反綠」陣營已進行整合。

侯友宜對獲五星市長，但被質疑背棄新北市民，落跑選總統的問題回應說，中央政府必須聽地方政府聲音，解決地方問題，但這幾年中央不但沒有幫地方解決，反而產生很多問題，讓民眾對政府失去信心！

「我要挺身而出！」侯友宜說，中央不讓他做，他要來到中央把新北市做的更好，他會用「加倍奉還」的態度，讓新北市更進步，他更願意解決各縣市政府所碰到的困境，這也是他出來參選的態度！

「優秀的人，大家都支持！」宣明智表示，選舉應該鼓勵很多人來參選，聽取他們的意見，彼此也參考別人的意見，將來由選民來選最優秀的人。

宣明智說，侯友宜很實在、認真在做事情，國家需要未來的領袖，基本上侯友宜的個人特質，能夠發揮在國家的需要。

侯友宜隨後由縣長楊文科及宣明智陪同到新竹縣議會，受到縣議長張鎮榮和市議長許修睿及立委林為洲等人熱烈歡迎。據了解，晚上「閉門餐敘」有新竹市長高虹安和苗栗縣長鍾東錦等人出席，讓侯友宜此行被地方政壇視為竹竹苗「下架民進黨」反綠陣營勢力已進行整合。