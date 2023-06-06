南投縣都市計畫編定的公共設施用地專案通盤檢討，清查出162處、118.66公頃公共設施保留地可釋出檢討解編，以公園綠地70.96公頃最多，南投縣議員關切解編進度，南投縣府建設處長張洲滄表示，目前已送內政部都市計畫委員會審議中，未來這些公共設施保留地，原則上將採公辦市地重劃及回饋兩種方式，還地於民。

縣府建設處指出，南投縣都市計畫編定公共設施用地共1802.06公頃，未徵收的公共設施保留地有333.75公頃，經鄉鎮市逐案通盤檢討後，扣除道路用地、河道用地等無法解編的保留地，計有162處、118.66公頃公共設施保留地可釋出檢討解編。

張洲滄說，全縣20個都市計畫區，可釋出檢討解編的118.66公頃公共設施保留地，以公園綠地、廣場、兒童遊樂場用地佔70.96公頃最多，其次是學校用地25.34公頃，其他還有市場用地、體育場用地及停車場用地等，已經縣都市計畫委員會審議通過，目前送內政部都市計畫委員會審議中，另外廬山、日月潭都市計畫區去年3月已通過內政部都計委員會。

公設保留地將採何種方式解編？建設處指出，縣府建請採兩種方式，一種透過公辦市地重劃方式進行整體開發，地主依規定約可領回50％土地；另一種則是土地面積小、不適合整體開發土地，將恢復為原使用分區或變更為適當分區後直接還地於民，但地主須回饋一定比例土地或代金給縣府，作為開闢道路、公園等使用，得經過內政部都計委員會審議通過方能施行。