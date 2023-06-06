興富發塔吊吊臂5月10日掉落中捷軌道，列車撞上造成1死14傷，今天台中市議會總質詢，綠營多位市議員要求盧秀燕須為中捷應變不足、事後推諉卸責，向家屬和全體市民道歉。盧秀燕表示，不管事件是否是市府造成，任何一個民眾發生傷亡，她都有責任，再次道歉。

民進黨市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融今天聯合質詢，抨擊盧秀燕扯謊遮掩，要求她道歉。（張亦惠攝）

民進黨市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融今天聯合質詢，抨擊市長盧秀燕在中捷事發當下，對外稱是吊臂撞上行駛中的列車，無視中捷該負的責任、扯謊遮掩，要求市長道歉。

盧秀燕則表示，自己在事發1小時內趕到，當時得知的情形是這樣，隨後又趕到醫院跟受傷民眾致意，下午2、3點才得知進一步消息，後續市府即更正相關訊息。

張芬郁質疑，讓地政局長吳存金代理中捷董事長，根本不在乎中捷的專業發展；蕭隆澤播放事發後盧市長對外說明的影片，認為中捷自撞事件過去那麼久，至今都還沒有將真相講清楚。

陳雅惠說，興富發發生吊臂掉落，市府必須對業者重罰、懲罰性賠償，罰到他怕，才能確保人民安全；謝家宜強調，中捷公司以和解的方式協助受害人，但不能因中捷公司的和解而減少興富發公司及其廠商應付的賠償責任。

陳俞融、陳淑華則指，中捷事故發生以來，不論工安、捷運訓練失當、沒有掌握建商施工情況等，整個市府表現得推諉卸責、扯謊遮掩，實在讓人看不下去，也沒辦法給事故的死傷者一個交代，要求盧市長在議會正式道歉。

事故發生後，中捷公司將車上的控制蓋板開啟，並安排1車1隨車人員，盧秀燕表示，這次事件凸顯出無人駕駛的問題，現階段只要讓人民安心，增加支出、人力都沒關係，目前載客量已恢復9成，相信短期內做的改革市民朋友都看在眼裡，也感謝乘客對中捷的信任。