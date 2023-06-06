南投縣草屯鎮平等街、富林路與平等街為3大瓶頸路段，隨平等街完成拓寬，富林路闢建都計52號道路改善，和平街也獲獲中央納入生活圈市區道路建設計畫，但貫通拓寬長僅220公尺的瓶頸路段總工程費高達2.5億元，自籌款1.38億元公所無力負擔，縣府允諾協助寬籌財源支援，改善老舊街廓讓榮景重現。

草屯鎮長簡景賢說，日治時期，和平街是因應輕便鐵軌及火車站所闢建的街道，周邊集市繁榮，如今更是店家林立，依舊是市中心，當時新穎的街廓，時至今日路幅已太狹窄，難以支應現代繁雜車流，成了市中心的瓶頸道路，因此向中央爭取納生活圈計畫補助。

草屯鎮和平街貫通拓寬自籌款高達1.38億元，縣府允諾寬籌財源支援。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

草屯鎮公所指出，和平街瓶頸路段全長220公尺，將拓寬為12公尺道路改善，拓寬工程費1350萬元，不過協議價購及補償地上物費用就高達2億3800多萬元，總經費2億5170萬元，經南投縣政府、立委馬文君全力爭取，獲中央納入生活圈市區道路建設計畫，補助從15％增至近5成，高達1億1287餘萬元，自籌款仍要1億3800餘萬元，鎮公所負擔沈重。

南投縣長許淑華認為，和平街瓶頸路段打通拓寬，不僅可以帶動草屯市中心的繁榮發展，更可徹底改善中正、中山兩里積水易淹的現況，這項機會得來不易，縣府雖然財政拮据，仍會盡力寬籌，協助鎮公所分攤自籌款，加速辦理該工程發包作業，期待早日讓和平街貫通拓寬這項「不可能的任務」化為可能，讓「草屯火車頭」榮景重現。