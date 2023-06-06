張正傑與樂團首席大提琴家之一Ludwig Quandt視訊，一同宣布來台表演喜訊。（崔正綱攝）

柏林愛樂12把大提琴來台表演，首站選在衛武營國家藝術文化中心。當天衛武營戶外廣場也會搭建500吋巨型螢幕，民眾能席地而坐一同共襄盛舉。（崔正綱攝）

國際知名大提琴樂團「柏林愛樂12把大提琴」睽違5年，在大提琴家張正傑奔走下，敲定將於6月30日起來台演出，從衛武營國家藝術文化中心開跑，7月1日、2日在台北兩廳院舉辦。雖票已完售，但避免樂迷期待落空，透過玉山銀行、中鋼集團贊助下，於衛武營戶外廣場將搭建500吋巨型螢幕，沒有買到票的樂迷能席地而坐，同步欣賞表演。

柏林愛樂12把大提琴成軍超過50年，成員均由全球最頂尖樂團「柏林愛樂管弦樂團」的大提琴聲部所組成，當初是由廣播電台邀請柏林愛樂其一大提琴到電台演出，而該名成員卻把整個樂團的大提琴家全都帶了去並一起演奏，於是柏林愛樂12把大提琴就此無心插柳誕生，更成為全球最受歡迎的室內弦樂組合之一，樂迷無數，曾在2018年來台表演。

柏林愛樂12把大提琴受到疫情影響，經過張正傑奔走下，由玉山銀行、中鋼集團贊助之下，睽違5年再次來到台灣演出，預計6月30日在衛武營開跑，7月1日、2日則在台北兩廳院；為顧及輪椅族群，3場輪椅席全部免費提供給輪椅族的民眾，一同享受國際級音樂盛會。

張正傑表示，2010年柏林愛樂12把大提琴在衛武營還尚末完工之前，就已經衛武營戶外演出，那次有1萬多民眾到場欣賞表演，當年也相約等到衛武營完工，要再次前來表演。然而原計畫2020年演出卻因疫情延宕，終於在今年6月30日能到場表演，但由於票完售，在此特別感謝玉山文教基金會、中鋼集團籌備戶外轉播。

戶外轉播將於衛武營「戶外劇場」前廣場舉辦，現場搭建500吋的巨型螢幕，觀眾可以隨處席地而坐，時間將於6月30日晚上7時開始，先由張正傑進行導聆，晚上7時30分音樂會正式開始，歡迎有興趣觀眾提早選好位置，享受等候5年的絕佳機會。

今日記者會上，張正傑跟遠在芬蘭、柏林愛樂12把大提琴之一首席大提琴家Mr. Ludwig Quandt連線，一同宣告來台演出喜訊，Ludwig Quandt表示，之前演出相當酷熱，每個人結束都喝了2公升啤酒，令他永生難忘，也期待能帶來精彩的表演給台灣的聽眾。

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