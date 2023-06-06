立法院會5月三讀修正通過《立法院組織法》部分條文，將增設國際事務處；立法院長游錫堃今受訪表示，目前國會外交事務是由祕書處支援，人力不足，6月7日至12日將展開國際事務處長的海選作業，這將是立法院首次就一級主管對外海選，盼在6月底、7月初確定人選。

立法院會5月12日三讀修正通過《立法院組織法》部分條文，將增設國際事務處，掌理立法院國際交流、合作、立委籌組或參與國際組織等8大事項，提供立委更優質的國會外交支援等服務，總統公告後已生效。

游錫堃說，國際事務處成立後，能與國外的國會辦公室或智庫建立聯繫管道，並建立資料庫，無論哪屆立委，都能使用相關資源，目前國會外交事務是由祕書處支援，立委組團出訪時，無法隨團給予協助，且當訪團回國後，相關資料也沒有人力可以整理、建檔，必須由立委辦公室自行處理，若立委不再連任，外交成果就無法累積，相當可惜。

游錫堃說，國際事務處是新生力軍，立法院內部雖有人才，但還是希望能擴大選才，採用海選方式，也是史上第一次，由5名立法院內部人士及2名外部人士，組成7人評選小組，收到申請者的資料後評選，海選結果將於7月對外公告。

根據立法院甄選職員公告，國際事務處長的職等為簡任第12職等至第13職等，甄選資格條件則有8點，包括須經教育部認可之國內外大學院校畢業，具有學士以上學位；公務人員高等考試或相當等級以上特種考試及格；現職公務人員簡任第12職等以上合格實授或具有升任簡任第12職等綜合行政職系任用資格者。

甄選資格條件為近3年年終考績考列2甲1乙以上；英文聽說讀寫流利，另具英文以外外語能力（日語／西語／韓語／法語／德語精通者尤佳）擇優錄取；須有國際事務工作經驗，善溝通協調、分析判斷能力，具領導團隊合作與服務精神者；無限制調任情事者；無公務人員任用法、公務人員陞遷法、台灣地區與大陸地區人民關係條例規定不得任用的事項。