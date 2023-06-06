許多人在自己的私密空間都會穿得比較隨興。一位男子表示，老婆和他一起住在老家透天厝，某天半夜老婆沒穿褲子躺在床上，沒想到哥哥敲門時，他一時忘記老婆狀況直接說「請進」，老婆內褲就這樣被哥哥看個精光，雖然哥哥馬上關門離去，他也向老婆百般道歉，不過因為老婆罵到「再脫我褲子你全家死光，老死不相往來」等言論，兩人陷入冷戰狀態，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，由於新買房子正在裝修，老婆和他一起回到老家的透天厝3樓居住。事發不久前他和朋友一起在家聚會，朋友回家後發現忘了拿手機，回到他家樓下敲門、大喊，不過因為他們住在3樓沒聽到，隔天早班的哥哥因此趕到他的房間通知此事。

原PO提到，當時他正在玩線上遊戲，聽到哥哥敲門時直接說了「請進」，忘記老婆只穿內褲躺在床上，結果哥哥就這樣看了個精光，雖然老婆馬上尖叫、哥哥也隨即關門，他也不斷道歉、提議隔天吃好吃的聊表心意，老婆卻似乎越罵越上火，嗆聲「再脫我褲子你全家死光，老死不相往來」等言論，讓原PO感到相當難過，兩人因此陷入冷戰。

對此，許多網友紛紛回應，「家門不是那麼容易讓人『請進』的地方，你說出的話嚴重讓另一半喪失安全感，有這次教訓請擺正家庭觀念，好好的彌補過錯」、「你的問題啊」、「我的建議是好好跟老婆道歉，保證不會再有下次，提一些改善方案。她要生氣、冷戰都沒關係，但是不能讓她無限放大。因為事情已經發生了，如果要無限放大、臭臉一輩子給你看，那就離婚吧」。