創作新人同理Zunya6日舉辦新專輯《心GRATEFUL》發片記者會。今日一上台時，只見他左手受傷被包紮，原來在一周前他與朋友去遊樂場玩拳擊機，一心只想打出破紀錄的分數，豈料當下打太用力導致左手受傷骨裂，他自虧，「雖然後來分數有破紀錄，但很不值得。」

他的左手骨裂至少休養2個月，目前無法自彈自唱，已取消2場工作，並難過自責說，左手受傷後，有影響到一些工作，也有被公司念了一下，「我在醫院拍X光就想說『慘了』，很好笑又荒謬，因為玩遊戲沒有保護好自己。」

他新歌〈敲敲門〉唱出近年飽受躁鬱症之苦的經歷，至今仍會定期去心理諮商，透露，在當兵後，突然發現情緒波動變大、動作行為變很趕，開始影響到日常生活，「以前可以享受一杯咖啡，後來會想很快地把咖啡喝完」，他現在藉由寫歌、運動及與朋友聊天來抒發情緒，逐漸找到與躁鬱症平衡、共存。

同理參加歌唱選秀節目《聲林之王3》受到關注，坦言，目前與圈外女友穩定交往一年多，甜蜜說，感謝對方很支持他做音樂，「創作的人比較感性，她會誇獎我做得很好，在低谷時也會提醒我是很棒的。」

同理6日舉辦發片記者會，同門師兄J.Sheon、剃刀蔣到場助陣。（索尼音樂提供）

在記者會上，同門師兄J.Sheon、金曲製作人剃刀蔣到場送上祝福，J.Sheon這次擔任他新歌〈愛情的小船〉MV導演，全程以綠幕拍攝，J.Sheon開玩笑說，會選擇在室內綠幕拍片是因為想吹冷氣，幽默喊：「吹冷氣拍片是未來的趨勢。」