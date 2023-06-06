下班通勤時間，台鐵又出現列車延誤事故！今（6）日下午17時15分，台鐵汐止站的轉轍器發生故障，導致部分南下列車延誤，讓不少通勤族崩潰，在臉書社群上熱烈討論，直說：「用走的早到了」。台鐵表示，經技術人員檢查後，確定是機械桿件位移已於18時27分恢復正常，預估有1680旅客受影響。

臉書粉專《合鐵事故通報平台》今日晚間6時許發文表示，因為汐止車站發生號誌訊號異常，有部分列車延遲，提醒通勤的民眾注意車站廣播和列車相關資訊。

有網友在貼文底下留言回報，「4191汐止清車了」、「已等了半小時的區間車，慢慢等吧各位」、「4191在板橋站顯示誤點68分鐘」、「用走的到樹林區，早就到了！」、「完了，芭比Q了」。

對此，台鐵局表示，今日下午17時15分，台鐵汐止站的轉轍器發生故障，由於汐止站有3條正線，影響中間路線下行出發，列車調度軌道出現延誤，已經派遣人員搶修。經技術人員檢查後，確定是機械桿件位移，造成轉轍器無法定位，調整後已於18時27分恢復正常。台鐵預估，此事故影響14列車次、約1680旅客，延誤時間合計83分鐘。