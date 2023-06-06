為滿足家長托育需求，新北市教育局原選定在三重區文中小3學校用地，規畫新建旗艦型非營利幼兒園，並廣納在地意見辦理地方說明會，但在地居民強烈表達共構活動中心及地下停車場的需求下，經通盤考量在地需求後，暫緩工程作業，將邀集相關局處審慎評估。

教育局表示，三重區文中小3學校用地的旗艦型非營利幼兒園興建案，因近年營建市場受物價上漲、原物料價攀升、缺工缺料等因素影響，另如共構活動中心及地下停車場，預估所需經費總計約9億元，中央僅補助1.2億元，其餘皆須由新北市自籌。

教育局強調，新北市一直以照顧市民為優先，考量都會區近年人口成長及未來就學人口有增加的趨勢，為落實優化托育環境，每年重新盤整各行政區公共化教保服務區域供應量及各校招生現況，持續盤整評估並利用餘裕教室、積極爭取機關釋出場地及公益捐贈回饋案設立公共化幼兒園，2019年至2022年共增設183班公共化幼兒園，其中三重區共增設19班，增加542名幼生就讀機會。

教育局表示，有關盤整的增班地點仍可獲得中央補助，未來4年將持續讓公共化幼兒園擴大增班，預計再增百班，朝4成比例邁進，透過打造「平價、優質、普及」的幼教環境，讓年輕人敢生、敢養。