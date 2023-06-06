男星黎明昔日與劉德華、張學友、郭富城被譽為香港「四大天王」，他在音樂和戲劇方面也都有相當精彩的表現，還以好善樂施愛做公益的形象聞名，而他的帥氣外表更讓他迷倒萬千少女。56歲的黎明最近在澳門連開14場演唱會，日前有網友曬出他下班素顏模樣，凍齡臉蛋像是不會老；黎明被粉絲包圍後大方站起來打招呼，還被注意到另1貼心舉動，秒獲好評「難怪可以紅到現在」。

黎明今年5月至6月期間，在澳門舉辦14場演唱會，已經結束10場，話題不斷，近日有疑似參加完黎明演唱會的粉絲，在社群上分享大家到停車場等黎明下班的畫面，意外曝光舞台外的他素顏模樣；黎明坐在車內，頭戴黑色棒球帽，一身黑色系休閒穿搭，臉蛋沒了少年美、多了成熟男人味，雖然56歲卻一點不輸30、40歲的帥哥。

在歌迷們包圍下，本來準備搭車離開的黎明，直接從車子裡站起來，在更高處與大家打招呼，讓大家都能清楚看到他；而其中一段畫面黎明收到粉絲送的玩偶，在人潮推擠中玩偶的鞋子掉在地上，黎明立刻請工作人員把玩偶的鞋子撿起來，拿回手裡很珍惜的收著，短短幾秒鐘感動一票網友，足以看見他有多溫暖，被大讚「男神就是男神」、「能夠紅那麼久都是有道理的」。

黎明是「四大天王」中年紀最小的，當年他的帥氣形象一度讓他的其他能力受質疑，但他也努力慢慢證明自己，在音樂和戲劇的成就都不輸另外3位天王。但外界認為黎明太低調，連在澳門開唱14廠都不宣傳，更期望他能早日回歸影壇，再留下更多經典電影。