法務部行政執行署6日舉辦「123聯合拍賣會」，其中士林分署拍賣前立委李慶華位於汐止「日月光社區」樓中樓豪宅、3個平面停車位，底價2735萬元，因無人投標流標，行政執行署表示，士林分署將於7月4日的聯合拍賣會進行二拍，底價將打八折，歡迎民眾屆時競標。。

執行署表示，李慶華自2007年1月至2016年1月擔任立委期間涉詐領公費助理費532萬多元遭起訴，新北地方法院審理期間傳拘未到；新北地院2018年11月底發布通緝，追訴權時效到2041年4月1日止。

立法院2019年3月撤銷撥付助理費處分，並要求李慶華返還已受領的助理費款項，李慶華逾期未返還，因此移送士林分署強制執行。

執行署指出，李慶華名下位於新北市汐止區「日月光社區」的樓中樓豪宅及3個平面停車位等房產，曾由士林地院2020年間拍賣但3度流標，因此改由士林分署在今天「全國123聯合拍賣會」進行首次拍賣。

執行署表示，李的豪宅位於日月光社區大樓的23、24樓層，含3個平面停車位共99.4坪，拍賣底價為2735萬元，包含屋內底下15萬元的31筆動產合併拍賣；另外，停車位底價分別為205萬元、205萬元及265萬元，遠低於市場行情價。士林分署首創VR看屋，獲得民眾廣大的迴響。

不過，士林分署今天的聯合拍賣會，拍賣李慶華豪宅，雖引發關注，但投標民眾觀望，所以今天拍賣流標，執行署表示，士林分署將於7月4日的聯合拍賣會進行二拍，底價將打八折，歡迎民眾屆時競標。