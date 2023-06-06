近日，不少大陸大學發布通知表示，2023年秋季起上調新生學費。其中漲幅最高甚至達到54％之多。據路透報導解讀，這背後也涉及到大陸財政問題，除了地方財政受前幾年疫情等因素影響外，據大陸教育部預算報告指出，2023年對高等教育預算支出也比上年減少 3.7％、降至1026億元（人民幣，下同）。

在具體的學費變化上，例如華東理工大學日前公告，將部分理科、工程和體育專業新生的學費提高54％，調升至每學年7700元；同時文科專業學費也提高30％至每學年6500元。

另外上海電力大學的理工科類學費也宣布上漲40％至每學年7000元；管理學、經濟學和文學專業的學費比去年同期上漲30％而來到每學年6500元。同時四川大學也提高了不同專業的學費，部分專業漲幅高達41％。

此外，根據吉林省發布《關於吉林省公辦普通大學本科學費結構性調整的通知》，對學費標準進行結構性調整，明確提出支持和對接雙一流建設，在基礎學費的基礎上，部屬大學學費上浮不超過15％，國家級、省級一流專業的學費可上浮不超過10％。