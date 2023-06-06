據外媒報導，由於地方財政困難，大陸許多大學今年大幅提高學費，最高漲幅高達54%，其中有不少大學是近20年來首次上調學費。

《路透》報導說，經過3年新冠疫情封控政策衝擊，經濟疲弱與房地產危機接連爆發，大陸許多地方政府陷入嚴重的財政困境。大陸教育部預算報告顯示，教育部2023年高等教育預算為1026億元人民幣（合台幣4427億元），較上一年下降3.7%。許多依賴政府資助的公立大學的被迫調漲學費，漲幅相當驚人。

報導說，上海市今年4月決定今年秋季開始提高學費，這是近20年來的首次調整。上海華東理工大學已發布通知，主修科學、工程和體育教育的新生學費漲幅達54%，達每年7700元人民幣（約合台幣33000元），而文科新生學費則上漲了30%；上海電機學院昨日發布通知，理工科學費上漲40%，每年7000元（約合台幣30200元）；管理學、經濟學和文學等比去年上漲30%，每年6500元（約合台幣28000元）。

四川省政府也發表大學學費調漲公告，該省學費漲幅最高達41%，東北也上調了不同專業的學費。

根據北京理工大學教授劉進的研究報告指出，一支由高等教育專家組成的團隊上月呼籲，應大幅上調在華外國留學生的學費，建議外國留學生學費從每年約2萬元人民幣（約合台幣86000元）調升至11萬元人民幣（約合台幣474500元）。