台北市衛生局今帶稽查人員前往好市多北投店稽查，並銷毀4319.55公斤冷凍莓果類產品。截至6日為止，本市2家分店已銷毀共計9248.85公斤冷凍綜合莓、冷凍藍莓及冷凍草莓276公斤，衛生局將持續監督好市多銷毀產品，避免流入市面。

衛生局食安關李碧慧率食安稽查人員前往好市多北投店，針對從業人員、作業場所、設施衛生管理及品保制度稽查，結果符合食品良好衛生規範（GHP）規定，但要求業者加強自主管理，提醒如有違規會依法裁處，現場也監督好市多銷毀多項莓果類產品。

截至5日為止，台北市內湖及北投分店，應回收冷凍綜合莓批次及同款其他批次下架量計7070.4公斤（3928包）、退貨量4667.5公斤；冷凍藍莓應回收批次下架量計1813.73公斤（799包），退貨量4666公斤；冷凍草莓架上已無商品，退貨531.3公斤。

衛生局表示，已查核本市1113家餐廳、飲料店及麵包店等各類食品業者，未查有使用違規批次產品。此外抽驗14件網購業者及市售通路抽驗莓果類產品A型肝炎病毒，檢驗結果皆為陰性。