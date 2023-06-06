台師大心測中心今天晚間公布今年國中教育會考「各科等級加標示與答對題數對照表」，國文科錯2題內、社會科錯3題內、自然科錯2題內均可得A＋＋。專家推測，基北區考生積分34.6分可進建中、33.8分可進北一女，前幾志願學校以寫作測驗成績分勝負。

台師大心測中心今晚公布今年國中教育會考「各科等級加標示與答對題數對照表」。（林志成攝）

根據這個對照表，今年國文科題目有42題，答對40至42題可得A＋＋；社會科題目有54題，答對51至54題可得A＋＋；自然科題目有50題，答對48至50題可得A＋＋。

台師大心測中心副主任曾芬蘭說，今年國文科得A要答對36題以上，跟去年一樣；社會科得A必須答對47題，比去年48題少1題；自然科得A要答對44題，比去年的43題多1題。

曾芬蘭進一步指出，今年數學科選擇題有1、2題比去年難，而2題非選擇題也偏難，因此考生在選擇題及非選擇題加權計分後，只要76.2分以上就可得A，比去年80.5分降了4.3分：至於英語科包含閱讀及聽力，加權計分後90.7分得A，比去年89分高了1.7分。

台北市私立華興高中校長曾騰瀧推估，今年基北區考生積分在30至36分可填前5志願，進建中要達34.6分、北一女33.8分、師大附中33.6分、成功高中31.8分、中山女高30.8分、松山高中30.6分。

曾騰瀧說，今年會考英文科偏簡單，國、數、社、自等4科難易度跟往年差不多，也就是在5個學科方面，同分的人會很多，因此前幾志願的學校，決勝負關鍵會在寫作測驗成績。

曾騰瀧進一步指出，基北區考生的積分在20至30分間，可進前段社區高中、私立高中及部分高職明星類科；10分到20分的人數約占考生5成，可進一般社區高中、私立高中、公立高職；10分以下就是公私立的高職。