以色列媒體本週二（6）報導指出，伊朗公佈了首枚高超音速飛彈「法塔赫」（Fattah），揭示儀式由伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官沙拉米（Hossein Salami）和其他高級官員參加，這項武器可以在400秒之內，無視任何攔截系統抵達以色列，成為繼中、俄之後第3個公開具備高超音速武器能力的國家。
據《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）6日報導，法塔赫超音速飛彈射程達1400公里，時速可達13至15馬赫，報導聲稱該飛彈能夠規避並摧毀防空系統。報導援引伊朗《法爾斯通訊社》（Fars News Agency）說法，法塔赫配備了可移動的次級噴嘴，並使用固態火箭推進劑，使其能夠達到高速並「在地球大氣層內外進行各種機動」，
去年11月，伊斯蘭革命衛隊航太部隊指揮官哈吉扎德將軍（Ali Hajizadeh）聲稱，伊朗已研發出一款能夠在400秒內到打以色列的「新型超音速飛彈。」
高超音速飛彈是指大於5馬赫或更高速度的飛彈。雖然洲際彈道飛彈也能達到那個速度，但它們以可預測的拋物線行進，攔截難度較低。相比之下，高超音速飛彈具有機動性，使它們能夠躲避防禦系統和雷達。俄羅斯、中國和北韓已經成功地測試了高超音速飛彈，美國雖然已經遭遇連續3次試射失敗，但預計很快就能完成測試。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。