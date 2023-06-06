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The range of "Fattah" hypersonic missile is 1400 km and its speed before hitting the target is up to Mach 13. pic.twitter.com/S9xYmLbNeE — SNN (@snntv_en) June 6, 2023

以色列媒體本週二（6）報導指出，伊朗公佈了首枚高超音速飛彈「法塔赫」（Fattah），揭示儀式由伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官沙拉米（Hossein Salami）和其他高級官員參加，這項武器可以在400秒之內，無視任何攔截系統抵達以色列，成為繼中、俄之後第3個公開具備高超音速武器能力的國家。

A picture of the Iranian "Fattah" hypersonic missile. pic.twitter.com/pw2TQVPZfL — Sprinter (@Sprinter99880) June 6, 2023

據《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）6日報導，法塔赫超音速飛彈射程達1400公里，時速可達13至15馬赫，報導聲稱該飛彈能夠規避並摧毀防空系統。報導援引伊朗《法爾斯通訊社》（Fars News Agency）說法，法塔赫配備了可移動的次級噴嘴，並使用固態火箭推進劑，使其能夠達到高速並「在地球大氣層內外進行各種機動」，

Iran has unveiled its first-ever hypersonic missile, Fattah, which it says can penetrate missile defence systems and will give it a military edge https://t.co/6dHWc1GQXb pic.twitter.com/5q73AxKl5J — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 6, 2023

去年11月，伊斯蘭革命衛隊航太部隊指揮官哈吉扎德將軍（Ali Hajizadeh）聲稱，伊朗已研發出一款能夠在400秒內到打以色列的「新型超音速飛彈。」

高超音速飛彈是指大於5馬赫或更高速度的飛彈。雖然洲際彈道飛彈也能達到那個速度，但它們以可預測的拋物線行進，攔截難度較低。相比之下，高超音速飛彈具有機動性，使它們能夠躲避防禦系統和雷達。俄羅斯、中國和北韓已經成功地測試了高超音速飛彈，美國雖然已經遭遇連續3次試射失敗，但預計很快就能完成測試。