國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今獲《遠見》雜誌四連霸的五星市長成績，侯友宜晚間在臉書貼文表示，將成績獻給所有新北市民，承諾如當選總統，未來會加倍奉還給新北市民，不只要為新北市爭取更大幅度的進步，更會不分顏色，不分區域，讓每一個縣市都成為耀眼的星級城市！

侯友宜說，今天他跟嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、連江縣長王忠銘、以及代表台中市長盧秀燕出席的台中市副市長王育敏肩並肩，獲頒《遠見雜誌》五星縣市長時，他非常感恩，因為市民給我滿滿的支持的力量，讓我能夠走到今天，過去幾年來，我們都看到彼此的成長，也見證了新北市的蛻變。

為城市打拚的腳步，一刻都不能停歇，典禮後他隨即拜訪新竹縣長楊文科，在青年議題、青創產業上，互相關觀摩、學習。他和楊縣長都心有所感，在努力打造星級城市的過程中，我們都遇到很多問題，多年來我不斷疾呼中央要傾聽地方的聲音、解決地方的需求，很可惜一直以來，新北市執政上遇到很多需要中央給予協助、攜手解決的時候，被忽視了！中央不但沒有幫地方確確實實的把所有問題解決，反而從中央自身產生更多的弊病，讓民眾失去對政府的信心。

「既然中央做不好，讓侯友宜來做！」侯友宜說，他到了中央絕對為大家挺身而出，中央不願幫忙的建設，未來我會加倍奉還給新北市民，不只要為新北市爭取更大幅度的進步，更會不分顏色，不分區域，讓每一個縣市都成為耀眼的星級城市！