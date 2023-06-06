不少家長會在機車上安裝「安全座椅」，提供孩子能在後座坐得安穩！然而就有位騎士停紅燈時，發現前1名媽媽載著孩子，且機車上也安裝安全坐椅，但是，安全坐椅上卻掛著2個書包，導致機車的左右方向燈都被擋住了，還將車牌罩住無法辨識；對此，網友一見到也嚇壞表示「我有裝安全椅，但是，後面不敢吊東西，真的會看不到方向燈，很危險」、「我明天看看，是不是真的擋住了！真的沒有發現這個問題耶」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張照片，從照片中可見有名媽媽騎著機車載女兒在停等紅燈，而該機車後方則安裝一副安全座椅，然而，安全座椅上竟掛著2個書包，但因為書包較大，直接擋住了機車方向燈，以及機車車牌也幾乎被完全擋住。

1名騎士發現有位媽媽騎機車載小孩，然而後方安全座椅上的2個書包，卻擋住了機車方向燈，讓他感到非常危險。（翻攝自臉書爆怨公社）

對此，原PO也在貼文上抱怨，他提到「我知道帶小孩上下學的父母很辛苦，為了讓小孩坐的舒服（或心理上的增加安全性），裝這種『安全座椅』的人越來越多，可是，後面吊著東西把方向燈都遮住了，是叫人家怎麼判斷要怎麼走、怎麼轉彎？！」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「家長一定沒注意到，這樣真的超危險」、「車牌也遮住了」、「這個要檢舉吧！出事算誰的」、「我有裝安全椅，但是，後面不敢吊東西，真的會看不到方向燈，很危險」、「我明天看看，是不是真的擋住了！真的沒有發現這個問題耶」、「這椅子真的超危險！掛一堆東西都不怕被大車勾走，萬一摔車也不想想小孩就直接卡死在那椅子上」、「這種時候就是要騎在他們前面」。