前衛福部長同時也是小英之友會榮譽總會長的陳時中，今(6)日快閃金門在地區總會長蔡其雍的陪同下出席在金湖鎮舉辦的上半年最後一場捐血活動，體現其對於公益事業的支持，陳時中也在場呼籲大家共襄盛舉，「捐血一袋、救人一命」，全民一起挽袖捐血做公益。

陳時中(左一)鼓勵大家捐血，每一滴血液都有可能拯救一條生命。(于家麒攝)

「阿中」前部長一現身捐血活動現場便受到在場等候捐血的民眾與工作人員熱烈歡迎，競相要求與他合照，人氣頗旺。陳時中也在現場發表短評，強調社會醫療的重要性，應該要由衛福部研議，舉辦一場如何提升金門醫療水準的研討座談會，由國內各大醫療機構及權威集思廣益，提升金門醫療的品質。

今日金湖鎮的捐血活動也是金門地區上半年的最後一場，現場排滿等著捐血的「熱血」民眾。(于家麒攝)

前衛福部長陳時中(一排左四)今日快閃金門出席捐血活動，呼籲全民一起挽袖捐血做公益。(于家麒攝)

陳時中說，每一滴血液都有可能拯救一條生命，捐血不僅是對社會的貢獻，也是一種對自身生命的尊重，如同捐血是人民之間相互信任互相幫助，台灣也應該在世界上繼續盡責，在國際社會上做一個可被信任的夥伴。

金門縣小英之友會貼心準備馬克杯小禮物，贈送給每位捐血的「熱血」民眾。(于家麒攝)

金門縣小英之友會總會長蔡其雍則表示，作為小英之友會的總會長以及前衛福部長，陳時中一直致力於推廣公眾衛生事務及公益活動。他也呼籲所有能力所及的民眾積極參與捐血活動，一同為社會的健康做出貢獻。金門的醫療在中央的各項政策支持下正在逐步提升，在未來也期待能夠得到更多的經費挹注，逐步完善金門的各項建設。