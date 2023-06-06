浪漫台劇《想見你》2019年開播掀起追劇熱潮，讓許光漢晉身為新一代男神，甚至紅到韓國也翻拍成《走進你的時間》，找來《社內相親》安孝燮和《黑道律師文森佐》全余贇主演，2人將同時挑戰分飾2角，全余贇飾演的角色回到1998年遇見了安孝燮，對方竟與她已故的男友長得一模一樣，外表相同卻有截然不同的個性。今（6日）除了宣布將於2023年秋天在Netflix播出外，也公開了一張全余贇環抱著安孝燮的劇照。

《歡迎來到王之國》劇照。（Netflix提供）

Netflix今也宣布未來5個月內將陸續推出的其他5部全新浪漫韓劇。6月17日就上線2部，包括「2PM」李俊昊、「少女時代」林潤娥主演《歡迎來到王之國》，描述最受不了別人假笑的富家公子哥，偏偏在家族企業中遇到一位擅長掛上「營業用燦笑」的女孩，2人首度在戲劇中合作，大談辦公室戀情，「冤家變情人」宛如言情小說的情節也令人相當期待；以及申惠善主演、改編自人氣網路漫畫的《今生也請多指教》。

《今生也請多指教》劇照。（Netflix提供）

此外，還有韓志旼主演《Behind Your Touch》；「SF9」金路雲和曹寶兒主演《Destined with You》；梁世宗和秀智主演《我的女神室友斗娜》都即將在Netflix上線。