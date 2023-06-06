上班時要遵守這種特別規定，你能接受嗎？一名女網友發文求助，到新公司的第一天才知道，私人手機要被拿到老闆辦公室「上鎖」，午休時間和下班後才能領回，讓她萌生離職的念頭。貼文一出，有過來人直說：「我無法接受，有一次手機放櫃子，錯過看阿嬤最後一眼」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，她最近剛到新公司報到，結果上班第一天就被告知「手機收起來」，全部同事的手機統一放到老闆的辦公室統一保管並上鎖，要到中午休息才能領回，而午休一結束就要再繳回去給老闆。

原PO無奈表示，能理解上班不能使用手機，但被收起來統一管理讓她無法認同，覺得手機不在身上很沒有安全感，若有急事要聯絡卻因此錯過，「公司要負責嗎？」她也為此發文求助，想知道眾網友該如何處理這種問題，「會為了這點事情離職嗎？」

多數網友看了原PO的困擾也直搖頭，紛紛留言，「鬼島怎麼都這種奇葩公司，把員工當國中生管理」、「我無法接受，因為有過一次手機放櫃子，錯過看阿嬤最後一眼」、「我遇過，上班第一天發現被抓到用手機要扣全勤3千」、「不能接受就離職，這很簡單的」。也有人認為，是否要離職還是以薪水為主要考量，「4萬以下就閃」、「台積不能帶手機進廠，但有錢多的優點，如果這工作錢不多，那還不快跑」。