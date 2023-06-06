本土劇美魔女梁佑南1989年參加佳樂小姐選拔，榮獲第六名，之後接拍雜誌、廣告漸漸嶄露頭角，在本土劇《飛龍在天》、《親戚不計較》、《天下第一味》、《風水世家》等劇中演出配角，演技也越來越精湛；近日她透過社群平台曬出20歲時的照片，她穿著泳裝身材相當火辣。

梁佑南今（6日）於Facebook曬出火辣照片，並配文「最近怎麼了？大家都在秀20歲的照片，好吧！我翻到這張，剛選美完，幫潛水雜誌拍得照片。」她還說「自己看了也很好笑！」照片中她站在大海中以側面示人，手上拎著兩個黃色蛙鞋，濃密長髮加上清秀五官完全就是美女，露背泳裝更將她的好身材展露無遺，兩條鉛筆腿無一絲贅肉，S曲線辣翻不少人。

貼文曝光後，演員張銘杰誇「女神」，梁佑南謙虛回「偶像您客氣了！」，陳美鳳也讚「青春無敵~但現在身材更好」，不少網友誇獎「身材始終如一，水」、「曲線好美喔」、「認證過的美」、「每個階段的美，都不一樣，總之就是美」、「佑南姐太美，身材太好了啦」、「年輕時美麗，現在更漂亮」、「看背面都辣到極致了，跪求正面照」、「哇！那個線條，無懈可擊」。

梁佑南今年53歲，她在社群平台上時常分享運動的日常，會在教練指導下做重訓、瑜珈，對身體管理很有一套，多年過去身材依舊相當不錯。