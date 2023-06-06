日籍女星佐藤麻衣2014年與台塑集團長孫王泉仁結婚後，僅維持3年便傳出婚姻觸礁，去年正式開打離婚官司，時隔半年之久，近日傳出麻衣已恢復單身，有意重返演藝圈，7日將現身力挺與她情同姊妹的愛紗新節目記者會。CTWANT時報周刊也於6日下午，直擊麻衣提前一天抵台做準備，不知是否剛恢復自由身，麻衣整個人看起來容光煥發，還有專人到機場接機，高規格為她的「復出」，足見對她此次訪台的重視。

到場接機的工作人員，一看到麻衣立刻送上花束，並協助幫忙推行李。（圖／CTWANT）

6月6日下午4點9分，麻衣搭乘全日空航空1點20分由日本羽田出發的航班，於3點39分降落台北市松山機場。只見她頭戴編織草帽、身穿無袖黑色連身洋裝，襯托出她白皙的美肩、手臂，也展露出凹凸有致、略顯豐腴的體態。雖然許久未出現在螢光幕前，但麻衣舉手投足間散發出優雅姿態，還多了一分成熟韻味，狀態相當好。

2人步出機場與司機會合，工作人員貼心地幫忙安置行李、替麻衣開門。（圖／CTWANT）

不過，麻衣的行李非常簡便，只有一卡行李箱和一個香奈兒購物袋和隨身包包。她出關後左右張望，接著走向一旁拿著花束的接機男子。從對方長相推測應該也是日本人，只見男子獻上花束與麻衣短暫交談後，貼心地接過麻衣的行李箱，一邊透過手機聯絡事情，接著他們走出機場航站大樓尋覓等候在路邊的白色多元計程車，由接機男子負責安置行李，上車前，男子更展現紳士風度，幫麻衣開車門，麻衣則抱著花束獨自坐入後座，在2名男子護送下前往下塌飯店。

下車後，工作人員走在前方帶路，麻衣則拎著包包與花束走進飯店。（圖／CTWANT）

麻衣與王泉仁婚後育有1子，2017年她與家人回到東京定居，但低調的麻衣對外始終不提家務事，2人直到去年才打跨國離婚官司，當時王泉仁委任律師到場，主張他只是上班族，年收入約1989萬日幣（約450萬台幣），每月只能給麻衣26萬日幣（約6萬台幣）的生活費，但麻衣友人爆料王泉仁曾一度斷她金援，得靠男方爸爸王文洋代為支付。

據悉，麻衣對於這段婚姻，王泉仁負起應負的責任，她希望順利離婚後再次重回職場。事隔半年，麻衣確定7日以特別嘉賓身份出席愛紗新節目記者會，也被外界視為是恢復自由身後，回到演藝圈的第一份工作，而她的官司後續將由律師對外說明。

先前麻衣曾在IG分享她與愛紗的故事，透露她們2000年從日本赴台組Sunday Girls出道，當時年僅20歲、17歲的2人一句中文都不會，食衣住行幾乎24小時黏在一起，這些珍貴回憶讓她至今難以忘懷。愛紗日前回日本時，雖然只駐足短短2小時，仍特地找麻衣相聚，直呼看到對方就感動泛淚，更喊話麻衣，「妳是我重要的朋友、我的閨蜜、家人般的朋友，見到妳真好，最美的麻衣。」足見2人之間的革命情感。

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