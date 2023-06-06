知名綜藝節目主持人小S(徐熙娣)跟許雅鈞育有3名女兒，其中大女兒Elly(許曦文)日前飛往韓國參加舞蹈比賽拔得頭籌，實力備受肯定，讓小S頗感欣慰，不過她也常公開女兒的糗事，今(6日)就上傳女兒以簡單紙筆模仿名畫《蒙娜麗莎的微笑》的作品，一看與原作落差甚大，還意外撞臉日本動漫《一拳超人》，讓網友看得捧腹大笑。

小S於6日發布貼文，寫下：「雖然我女兒很會跳舞，但畫畫就…….這誰啊」，並附上一個哭臉表情符號，從PO出的照片可見，紙張上有蒙娜麗莎原畫可供對照，又有方格子的輔助，畫出臉、眼睛、鼻子以及嘴巴，但比例卻沒抓好，完全認不出是在模仿名畫。

網友看到後聯想到日本知名動漫《一拳超人》的禿頭男主角，將動漫的圖PO在留言區，釣出小S親自認證：「超像的」，其他網友也超級認同，留言：「可以請女兒改畫這個」、「應該可以改名叫『拳』娜麗莎」、「還是有天賦」，另外也有人安慰：「還好女兒有顏值又會跳舞，畫畫就隨風去了」、「不需要十項全能，留一點給別人優秀，不然其他人怎麼活」、「一個人太完美容易遭人怨的！」

小S大女兒Elly自14歲出道後，多方發展，接拍時尚雜誌、出席活動、客串改編自伊藤潤二漫畫的戲劇《聰明鎮》，也曾在「高校啦啦隊之星人氣票選」奪冠，星途不可限量，最新成就則是和隊友們去韓國參加舞蹈比賽，拿下第一名，讓小S感動直誇：「你們都很棒喔！媽媽已哭。」