台積電股東常會今天登場，估計約400名股東出席參加。董事長劉德音說，今年因面臨產業庫存調整期，台積電可能少許負成長，不過前景依然十分光明，已準備好迎接下一波成長。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週來台演講，掀起人工智慧熱潮，台積電股東關心生成式AI帶來的機會；此外，還關心手機市場前景、台積電海外布局、股利政策、地緣政治及綠電等議題。對於股東踴躍發言，劉德音耐心回應，股東會歷時2個多小時結束，以下為相關重點內容。

●魏哲家：上半年營收年減1成 跨過業績週期低點

台積電總裁魏哲家進行營業報告時表示，台積電上半年累計營收將比去年同期下降10%，相信將跨過業績週期的低點，得益於客戶新產品問世，下半年表現將優於上半年。

魏哲家預期，不含記憶體的半導體市場今年將年減中個位數百分比（約4%至6%），晶圓製造業將年減高個位數百分比（約7%至9%）；台積電得益於強大技術領先及差異化，今年業績表現將優於整個半導體市場及晶圓製造業。

●劉德音：前景十分光明 準備好迎接下一波成長

劉德音說，今年因面臨產業庫存調整期，台積電可能少許負成長，不過，仍在穩定道路上持續快速發展，前景十分光明，已準備好迎接下一波成長。

生成式AI直接影響到人類，半導體對於人類的價值增加，因此即便半導體景氣反轉，台積電客戶降價情況並不多見。劉德音說，AI快速崛起，增加對先進製程及先進封裝需求。

●AI快速崛起 台積電先進封裝產能供不應求

台積電先進封裝產能供不應求，並突破成為具經濟規模的事業。魏哲家表示，台積電正在擴充先進封裝產能，時程是「越快越好」。

智慧手機今年出貨量恐將減少，不過，台積電的市占率可望提升，手機內使用的半導體數量及晶片尺寸也會增大，魏哲家預期，手機仍會是相當好的產業，還是會成長。

●台積電：手機產業仍會成長 AR裝置令人振奮

對於蘋果公司（Apple）今天發表AR頭戴裝置，劉德音說，令人振奮，主要是蘋果能夠讓許多開發者共同參與，將有更多的期許空間。

●台積電資本支出偏向低標 未來股息可望增加

台積電今年資本支出規劃320億至360億美元，劉德音表示，今年支出將偏向320億美元。財務長黃仁昭說，隨著技術、製造與客戶信任領先，以及高效能運算等結構性需求將會持續增長，台積電未來股息增加可期。

●持續爭取美國補貼條件 熊本2廠擬採成熟製程

至於海外布局方面，美國廠的補助條件讓台積電有點驚訝，台積電5月底已向美國政府告知相關疑慮，將持續與美國政府溝通，商務部持開放態度。

日本熊本第1座廠預計2024年量產，台積電正在評估設立第2座廠，建廠地點可能還會在熊本，並朝成熟製程方向評估，目前沒有導入先進製程的計畫。

●日本晶片國家隊培養半導體人才 德國設廠憂缺人

針對日本產官學聯手打造的「晶片國家隊」Rapidus計劃建廠，劉德音認為對台積電並不是壞事。他說，Rapidus主要在日本培養半導體人才，讓日本年輕人對半導體有憧憬，台積電也在日本設廠，同樣希望更多年輕人加入半導體，增進研發能量，台積電並不把Rapidus當成競爭對手。

德國設廠評估情況，台積電已派團隊去德國2、3次，最擔心的是人才供應及勞工問題；針對補助與德國政府溝通中，希望不要有附帶條件，將以車用半導體為主。

●談地緣政治 劉德音：美中都不能沒有台積電

至於地緣政治的緊張局勢，劉德音表示，台灣半導體業應努力提升，美中都不能沒有台積電，如果台灣半導體做得更好，兩國會有更多的考慮，在世界地緣政治緊張中，將具有穩定的作用。

●劉德音：綠電發展慢 會影響台灣競爭力

至於綠電方面，劉德音說，俄烏戰爭之後，全世界綠電發展更快速；若要廠商繼續在台灣投資，政府要有新方法，台灣要跟美國及歐洲等競爭。

劉德音表示，台積電2030年沒辦法達到碳中和目標，期望能在2030年至2050年期間盡快達到碳中和。他認為，綠電發展慢會影響台灣的競爭力，台積電會努力幫助政府加速推動綠電發展。（編輯：張良知）1120606