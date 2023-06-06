明（7）日花東地區有局部短暫陣雨，清晨中南部沿海地區也有零星雨勢，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。氣象局表示，隨著北方鋒面逐漸接近，未來天氣受到鋒面接近、南海季風低壓帶影響，另外菲律賓東方的熱帶性低氣壓「TD04」已發展為輕颱「谷超」，不過預計將以西北轉北方向移動，對台灣天氣沒有直接影響。

氣象局分析TD04未來動態。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天環境為東南風至偏南風，花東地區有局部短暫陣雨，清晨中南部沿海地區也有零星雨勢，上午各地為多雲到晴，中午過後雲量增多，有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地高溫可達31到34度，台南、高雄內陸地區及花蓮縱谷有36度以上高溫發生的機率。氣象局宣布，TD04已於20時增強為輕颱谷超，中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里，預測未來朝西北移動。

氣象局分析明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周四（8日）東部及東南部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率；周五（9日）北方鋒面逐漸接近，北部、東北部、南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地午後有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局預測天氣趨勢。（氣象局提供）

周六（10日）鋒面較接近北部海面，各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後易有局部較大雨勢發生；下周日至下周二（11日至13日）由於南海季風低壓帶影響，天氣不穩定，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。