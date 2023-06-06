侯友宜（右三）參加縣長楊文科（左三）主辦「四年級生聯誼會」受與會人士力挺，新竹市長高虹安很低調未共同合照。（侯友宜競選工作室提供／羅浚濱新竹傳真）

縣長楊文科主辦「四年級生聯誼會」，與會人士力挺侯友宜並高喊「凍蒜！」。（侯友宜競選工作室提供／羅浚濱新竹傳真）

將代表藍軍競逐2024總統的新北市長侯友宜，今(6日)到明新科大參訪青創基地，受到青年學子熱烈歡迎，原支持郭台銘的聯電榮譽副董事長宣明智全程陪同，侯友宜在新竹縣議會與竹竹苗縣市長和議長做「閉門餐敘」時，熱面相當熱絡，被視為竹竹苗「反綠」陣營已進行整合。

侯友宜在餐會中指出，竹竹苗是一個年輕有活力的科技圈，引領台灣經濟發展，他特別來和幾位縣市長及議長請益，將這些意見作為未來規畫區域治理的重要依據，同時也許諾要為全民打造一個清廉有效率的政府，為下一代創造更好的環境。

「新竹要起風了，大家力挺侯友宜！」縣長楊文科說，他和侯友宜市長就青年發展、科技產業等領域進行深度交流，侯市長就像 劉邦一樣，從基層做起，相信一定可以過關斬將，以聯合北台8縣市區域治理的經驗，將來當選總統解決地方的問題，讓竹竹苗的區域發展更好。

侯友宜表示，他從基層員警至今共歷經15個職位，參與選舉事務的時間很短，奉行原則就是「做事」，這次有機會參選總統，是國家及全民給他機會，他要毫無畏懼把自己奉獻給中華民國、獻給熱愛的土地，這是責任也是使命！

侯友宜指出，這些年國家面對到許多問題，我們不希望再重蹈上一代人經歷戰爭的悲慘歲月，所以首要目標要維持兩岸穩定，以此為基礎推動經濟發展，唯有讓台海和平，才能穩定台灣作為國際供應鏈的角色，下一代才可以永續發展。

侯友宜承諾許全民一個清廉有效率的政府，改變社會風氣、改變兩岸衝突現況，他也會盡力把握時間向各界請益，大家共同為下一代人努力，創造更好的環境。

這場由縣長楊文科擔任會長的「四年級聯誼會」，與會者有新竹縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢、新竹市長高虹安、市議長許修睿、苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議長李文斌、前新竹市議長謝文進、聯電榮譽董事長宣明智、立委林為洲、林思銘、鄭正鈐、謝衣鳳，前立委徐欣瑩等，並有地方工商界人士，高喊侯友宜「凍蒜！」熱面相當熱絡，新竹市長高虹安則很低調。但侯友宜此行被地方政壇視為竹竹苗「下架民進黨」反綠陣營勢力已進行整合。