總統府資政顏志發之前被「小英之友會」員工指性騷擾，原本要提告捍衛清白，但今再度發聲明表示，即日起先行撤回對不實言論提出誹謗之告訴。另為免有心者遂為政治操作，混誤真相焦點，已向總統請辭資政一職；總統府表示，尊重顏資政的決定，也支持顏資政透過性平程序，釐清事實真相。

「小英之友會」前員工指控性騷擾，顏志發5日表示已提起刑事訴訟，盼釐清真相。顏志發今再四點聲明，一、本於尊重並支持性平調查的專業與權威本人即日起先行撤回對不實言論提出誹謗之告訴。二、為釐清真相捍衛本人與社團名譽，本人將全力配合性平調查，求事實曲直終得公斷；另為免有心者遂為政治操作，混誤真相焦點本人已向總統請辭資政一職。

聲明指出，三、本人畢生經營事業，參與公眾事務，一向以「誠信」為宗，以公允磊落自許，不為虧心敗德之事，絕不曾有外界無端指控的不名譽言行，所謂「性騷擾」更是莫須有。四、這次蒙遭無端又恐累及家人各界，心中至為不安不平。唯求經由公正之調查程序，能再正是非，還諸公道。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。