台積電今(6日)召開股東會，面對不少小股東追問是否擔心缺電問題？董事長劉德音回應「政府認為電是夠的，我們只能相信！」讓全場笑翻。媒體人張禹宣提到劉還說，「台積海外廠都可以全部綠電，不是台灣沒辦法，是因為台灣沒有足夠綠電可以用」，直呼再度賞了非核家園一巴掌。

「台積電臭了嗎？」張禹宣今(6日)在臉書發文提到，台積電赴美設廠時早有預警，美國聘員沒辦法適應台積電的企業文化，時日一長恐造成技術外流美國本土的逃脫潮，以及台積電的成功經驗建立在台灣高CP值（新鮮）的專業人才（肝）上，外國無法複製、也沒辦法取代。

張禹宣表示，結果現在又爆出美國員工不滿輪班加班，一週50小時工時、服從文化等等諸如的抱怨與炎上。這種新聞看在台灣的勞工眼裡，真的是「已知用火」，好笑的是這不但是台灣每個人的常態與現況，通常所得的薪資還不到台積電員工的一半。

張禹宣強調，所以這火到底從何而來？說個笑話原來是政治不正確。「台積電臭了沒我是不知道，但肯定是有偷臭蔡政府！」今日股東會，面對股東頻繁追問綠電採購與缺電議題，董事長劉德音表示：「台灣政府看到他們認為我們是夠的、我們只能相信他！」完完全全命中要害，不背書、相信政府相信党。最狠的還是下一段，直接吐槽：「台積海外廠都可以全部綠電，不是台灣沒辦法，是因為台灣沒有足夠綠電可以用。」

「又再度賞了非核家園大大的一巴掌！」張禹宣直言，最後還不忘補充「說台積買光所有綠電其實不對的」，台積才用4％多其實非常少數，因為台灣綠電只釋出10％，其他給台電。你看看你，說了這麼多政治不正確的話，難怪被炎上。