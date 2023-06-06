由Hit Fm聯播網主辦的「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」3日在台北小巨蛋順利落幕，當天HUSH、MC HotDog熱狗、田馥甄、告五人、林俊傑、徐佳瑩、庾澄慶、熊仔、蕭敬騰、戴佩妮等人，超過30組超強卡司共襄盛舉。頒獎典禮於電視頻道年代MUCH台播出之收視率出爐，今年典禮平均最高收視落在品冠獻唱暖心經典歌組曲。

第二名則是是蕭秉治飆唱〈毒藥〉的精湛演出，再來是邱鋒澤深情演唱〈浮木〉的段落，此三段表演為當天電視頻道播出最高收視演出。

一聽到好消息，品冠表示，典禮當晚雖然他是第二資深的，可是在舞台上得到的回應跟反饋比他想像的多，看到很多歌迷朋友們都有轉貼分享他的演唱片段，也有聽眾透過這次演出被圈粉開始關注他，讓他倍感幸福，也更讓他相信，用盡生命感受去歌唱，一定有相同頻率共同感動的人聽見，再次謝謝支持他的歌迷朋友們，也謝謝在電視前的觀眾朋友收看，他會一如既往地努力唱歌來回饋大家。