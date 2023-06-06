台積電股東會今天登場，經營團隊釋出訊息，上半年營運可望落底，下半年表現將優於上半年，人工智慧帶動先進封裝需求強勁。產業專家認為，台積電下半年營運回升並無意外，半導體產業下半年景氣復甦將呈強弱不同態勢。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，台積電經營團隊今天釋出的產業景氣看法，與4月法人說明會差異不大，下半年營運表現將比上半年強。

台積電釋出營運復甦訊號，是否意味半導體產業即將走出不景氣陰霾，劉佩真說，第3季半導體庫存才可望回歸健康水位，下半年復甦力道還具變數，要觀察國際經濟景氣，及個別終端市場需求和庫存調整情況而定，將出現強弱不同的態勢。

劉佩真表示，台積電高效能運算（HPC）營收比重高，比較能夠受惠近期的人工智慧（AI）浪潮，並在半導體產業中營運率先復甦。

台積電今年資本支出規劃320億至360億美元，董事長劉德音說，今年資本支出將偏向320億元。劉佩真指出，先前外資分析師普遍預期台積電可能下修資本支出，台積電並無調降資本支出，處於計畫區間的下緣，還算不錯，但仍顯示擴產態度比較謹慎。

長期觀察半導體產業的聚芯資本管理合夥人陳慧明說，台積電經營團隊今天釋出的訊息與市場認知差異不大，下半年營運可望回升，不過復甦力道有待進一步觀察。

陳慧明表示，輝達（NVIDIA）與蘋果（Apple）的訂單需求，可望貢獻台積電先進封裝業務的業績，不過台積電先進封裝營收比重不高，營運表現需視整體產業景氣情況而定。

他指出，依據台積電上半年與全年營運展望推估，台積電下半年營收應較上半年成長逾2成水準，要達成這一目標，具有挑戰。可喜的是AI需求旺盛。

對於劉德音認為台灣半導體應努力提升，劉佩真表示，台灣半導體若能擴大與對手差距，並借力使力，運用國外資源，進一步強化優勢，將能掌握更多談判籌碼，緩解國際弱化台灣半導體供應比重的風險。只是能否有助於穩定地緣政治緊張情勢，有待觀察。