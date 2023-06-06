大陸房市在疫情結束後持續疲軟，市場復蘇動力不如預期，甚至一線城市房地產交易都明顯回落。由中共國務院發展研究中心主辦的《中國經濟時報》發文稱，隨著「房住不炒」機制逐步建立，限購等調整手段應適時「優化調整」。房地產業界認為，大陸房市利多政策可望在6月增加力度，可能逐步放寬限購令以活絡房市交易。

據香港《經濟日報》指出，今年以來大陸地產業者預計，6月中央和地方政府有望加快推進「穩樓市」政策出台，以修復市場信心。行之多年的限購政策將做出 明顯的調整，代之以穩定的、制度化的長效機制，直至最後限購政策完全退出。

中共國務院發展研究中心所屬的《中國經濟時報》發文稱，今年一季度，受前期積壓購房需求加速釋放等影響，一線城市房地產成交量顯著回升。此後，市場回溫動能減弱，4月成交回落，5月更持續下滑。地產業者預計，6月，中央和地方政府有望加快推進穩樓市政策的出台，進一步探索豐富的政策工具箱，以支持居民合理住房需求的釋放，修復市場信心和預期。其中，一線城市房地產限購等限制性政策調整值得關注。

報導指出，所謂限購政策是依據是否有戶籍和社保繳納等來限制購房的相關政策，從需求側對房地產市場進行直接調控，打擊投機炒房行為，以抑制房價過快上漲。在以往幾輪的房地產調整周期中，限購等限制性政策的強化或放鬆，成為各地直接調控房地產的利器之一。

此輪房地產調整以來，一些城市開始放鬆限購政策。據中指研究院統計，2023年以來，已有杭州、南京、合肥、鄭州、瀋陽、廈門、武漢、長沙、濟南等14城對限購政策進行「優化」。

一線城市的深圳、北京亦已出現限購調整的嘗試。3月份深圳宣布深汕合作區放開限購，暫停對自然人實施商品住房限購。4月份，北京宣布在房山試點多子女家庭和職住平衡家庭購房支持政策。

業內認為，一些一線、新一線城市採取「一區一策」優化限購等樓市限制性政策，促使非核心區去庫存的同時，又不影響核心區域穩定房價，此舉值得更多城市借鑒。未來，一線城市或將根據房地產交易市場的變化來逐漸調整限購等政策，對於市場比較冷、購買力較弱的區域，可能會先放開限購等政策，而對於一些住宅市場購買力較旺的地方，可能會繼續執行限購等政策。