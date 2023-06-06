費時5年、由連獲2屆金馬奬最佳紀錄片導演蕭菊貞執導的台灣首部「鐵道人文」紀錄電影《南方，寂寞鐵道》，今（6）日晚間舉辦台北首映會。蕭菊貞耗時6年，無數次走訪屏東枋寮及台東兩地，完成充滿人文溫度的紀錄電影。

2020年9月1日，蕭菊貞和時任交通部長的林佳龍在交通部會晤，蕭菊貞表達希望在台灣環島鐵路最後一段，也就是南迴線電氣化通車前，能為它留下最後紀錄。

《南方，寂寞鐵道》收錄了蒸汽火車鳴笛聲，已走入歷史的藍皮普快、柴聯自強號、復興號等舊型列車，以及2020年12月20日南迴線電氣化通車等。蕭菊貞表示：「轉變、即將消失，一直是我紀錄片創作時的關注焦點。」

今晚還首度曝光50張南迴鐵路全線橫縱斷面圖，以及多則鐵道故事。蕭菊貞表示，希望透過《南方，寂寞鐵道》上映，串起世世代代台灣人的溫暖回憶。

本片也邀請音樂製作人陳明章配樂，更在2022年入圍韓國釜山國際影展紀錄片競賽單元，並在影展舉行世界首映，引起韓國現役司機員迴響。