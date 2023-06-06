美國海軍陸戰隊正在進行改革，稱為「2030 年部隊重整計畫」(Force Design 2030)，主要著眼於西太平洋戰區，以威懾中國大陸和該地區的其他潛在對手。其中，武裝直升機需要更長程的打擊武器，以取代射程8公里的地獄火飛彈。

防衛新聞(Defense News)報導。40多年來，地獄火飛彈(AGM-144, Hellfire)一直是美國陸軍與海軍相當倚重的打擊飛彈，它的威力與精準度都非常優秀，不過它的射程已無法滿足現在的戰場環境，因此美軍陸戰隊打算改用遠程滯空彈藥(long-range loitering munitions)，使攻擊直升機在太平洋地區的戰鬥中具有更大的射程和殺傷力。

裝備發展局局長史蒂芬•萊富特將軍(Stephen Lightfoot,)指出，身為一名AH-1「眼鏡蛇」攻擊直升機飛行員，對地獄火飛彈自然有豐富的使用經驗。雖然在陸地作戰期間，地獄火的射程還算足夠，但是轉移到幅原廣大的印度太平洋戰區時， 8公里就不夠用了。

美國陸戰隊最後一架AH-1Z 蝰蛇攻擊直升機已在去年交付，而且陸戰隊還會繼續操作數十年，也就需要性能足夠(包括射程、準確度、威力、可通用性)的武器，並且必須在未來幾年內就可獲得。也就是說，它的研發時間也不能太久。

萊富特表示，新的彈藥至少要有幾百公里的射程，並且最好能夠從地面裝備發射。

萊特富特說，雖然直升機本身的航程和機動性，可以增強彈藥的射程，但武器並不總是裝載在航空器上。為確保前線作戰的海軍陸戰隊，能夠全天候使用遠程進攻武器，他說主張能夠有一種地面部隊使用的武裝發射器。

海軍陸戰隊作戰實驗室正在研究目前已有的彈藥，並加以改裝，比如為地面發射的滯空彈藥，開發一種通用發射器，並測試一種低成本的「高超音速助推器」，不過外形和尺寸並沒有公布，只說實驗室裡正在進行實驗。

這些片段的說法，似乎未來的AH-1Z直升機會有一種2級式的打擊飛彈，其2級是一個助推器，而1級是依據滯空型彈藥所改裝的小型飛彈。