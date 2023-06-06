為了解各社區的共餐服務情形，金門縣長陳福海今(6)日特別前往瓊林、料羅與正義社區發展協會等處走訪，並在端午節前夕到各老人會及長青俱樂部致贈茶葉，鼓勵長者多外出運動、參加各項休閒與健康促進活動，一起「走出來」共餐，增加人際互動，會更有活力，精神飽滿。

陳福海表示，他上任半年來最關心的莫過於金門長輩，所以在端午節前夕，特別走訪老人會與關懷據點，與長輩、志工話家常，了解共餐餐點營養是否充足、環境是否衛生，長輩對於據點服務的參與情形等。

陳福海認為，共餐就是要讓長輩能「走出來」參與，特別是希望志工能將社區的獨居老人、行動不便的銀髮族及身心障礙者，都能帶到據點來參與活動，推展社區共生的概念，建構完善的在地安老服務網。大家一起來關懷照顧生活在這塊土地上長輩、身心障礙者，所以也特別感謝社區志工到據點來服務，讓據點服務越辦越好，讓長輩都能感受到在地的照顧和關懷，體現在金門社區互助的力量與精神。

社會處表示，金門現設有42個社區照顧關懷據點，其中辦理定期共餐服務的有38個據點、不定期辦理的則有4個據點，將行政村里涵蓋率提升至88％；目前以「一行政村里至少設置一處社區照顧關懷據點」為布建目標，將持續加強輔導提升各據點量能，讓服務擴大範圍至各行政村里。