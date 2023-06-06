台北市文山區有一隻毛小孩馬爾濟斯，深夜在街頭不慎走失，竟然跳到「熊貓」外送員的機車上，遲遲不肯下車；外送員無奈之餘，只好載著毛小孩到附近派出所求助，途經文山區木柵路與辛亥路路口時，巧遇復興派出所員警駕駛巡邏車經過，便將毛小孩抱給員警，並請求代為幫忙找尋飼主。員警聽後，立馬聯繫華興里里長陳峙穎，在里長將毛小孩的照片發上社群網站後，果然火速找到飼主，順利讓毛小孩與飼主重逢團圓。

台北市文山一分局復興派出所警員柯涵克與張嘉訓日前凌晨2點擔服巡邏勤務時，遇到「熊貓」外送員告知，拾獲一隻迷路的毛小孩瑪爾濟斯，雖其頸部無任何項圈，但毛色相當漂亮，研判是有人豢養，於是員警將毛小孩帶返所內，立即通知動保所到所掃描晶片，不料並無植入晶片。員警接著聯繫華興里里長陳峙穎，將毛小孩的照片發上社群網站，並密切留意各相關社群網站，是否有主人正在尋找走失的毛小孩。在此同時，毛小孩不斷跳到員警懷中撒嬌，其可愛無害、呆萌的樣子，立即迷倒所內員警，瞬間讓原本嚴肅的氣氛隨即融化。經過一晚，飼主果然在臉書看到愛狗走失的訊息，趕忙聯繫派出所、領回心愛的毛小孩，也由衷感謝員警的幫忙。

文山一分局呼籲，家中若有飼養毛小孩，出門時務必配戴遛狗繩。此外，也建議幫寵物植入晶片、配戴名牌或可供辨識的配件，一旦不慎走失，亦可迅速通知飼主前來認領。