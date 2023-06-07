路透社報導，伊朗官媒公布照片顯示，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官們出席一場典禮，名為「法塔」（Fattah）的極音速彈道飛彈在典禮中亮相。

伊朗國家電視台指稱，伊朗的「法塔」極音速彈道飛彈可以鎖定「敵人的先進反飛彈系統，而且是飛彈領域的一大躍進」。

伊朗國家電視台表示：「它可以避開美國及猶太復國主義政權（以色列）的最先進反彈道飛彈系統，包括以色列的鐵穹（Iron Dome，飛彈防禦系統）。」

此外，伊朗國家電視台還稱，「法塔」極音速彈道飛彈最高速度可達14馬赫（每小時1萬5000公里）的水平。

極音速飛彈能以至少音速5倍以上速度飛行，而且飛行彈道複雜，難以攔截。去年，伊朗曾表示，該國已製造出一種能在大氣層內外飛行的極音速彈道飛彈。

儘管美國及歐洲反對，伊朗仍稱將進一步發展自身防禦性飛彈計畫。不過，西方軍事分析家指出，伊朗有時會誇大自身飛彈能力。