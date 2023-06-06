高晶萍進一步分析，今年首季較去年同期投資損益衰退最多的三大「慘業」即航運業、電子零組件業、塑膠工業，尤其航運業比去年少賺了1,334億元衰退最大，而電子零組件業、塑膠工業也都衰退逾百億元。而上櫃衰退最大的是電子零組件、鋼鐵工業、電子通路業。

海外累計投資金額今年首季也出現了近五年來首次的負數。截至今年第1季止，上市櫃公司累計投資金額合計7兆8,469億元，較去年底減少38億元，高晶萍指出，主要是部分公司處分或清算相關投資所致。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。高晶萍進一步分析，減少較多的上市產業分別為電腦周邊產業、其他、通信網路業；減少較多的上櫃產業則是半導體、光電、文創業。

上市櫃對大陸投資也開始出現縮手現象。高晶萍表示，上市櫃公司今年首季對大陸投資金額減少190億元，創下2017年、六年多來首次由正數轉負數，她分析，今年首季無論是對中國大陸或是海外投資，金額都正由轉負，主要有三大原因，主要是有公司處分或清算旗下轉投資子公司，轉投資大陸公司辦理減資、收回，匯率變動也是一大因素。

高晶萍表示，截至今年第一季止，上市櫃累計投資新台幣2兆6,842億元，較去年底減少190億元，主要是本期部分公司新增投資金額較少以及本期美元貶值幅度約0.9％，匯率變動影響致投資金額減少。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

高晶萍指出，上市櫃大陸投資收益累計匯回金額則創七年新高。今年首季投資收益匯回金額156億元，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為6,579億元及617億元，合計7,196億元，占累積原始投資金額2兆6,842億元之26.81％。高晶萍分析匯回因素主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、出售股權收益匯回所致。上市、上櫃公司皆以電子零組件業匯回金額較大。