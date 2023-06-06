俄羅斯一家法院周二對持有維基百科（Wikipedia）的維基媒體基金會（Wikimedia），處以300萬盧布（約新台幣112萬9326元）的罰款，原因是其拒絕刪除一篇關於烏克蘭亞速營（Azov Battalion）的文章。

據路透社援引俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）報導，維基媒體基金會沒有立即回應路透社的詢問。維基媒體基金會此前曾表示，對於俄羅斯當局抱怨的「烏克蘭亞速營」文章，該文章引用充足出處來源，符合維基百科標準。

亞速營於2014年5月成立，同年11月併入烏克蘭國民警衛隊，已被俄羅斯列為恐怖組織。亞速營現已改稱亞速軍團（Azov Regiment），在2022年俄羅斯入侵烏克蘭期間，參加了馬立波市的保衛戰，成功拖延俄軍南線的進攻速度，並守衛了亞速鋼鐵廠；該軍團也時常成為親俄媒體和社群網站的攻擊對象。

報導指出，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯加強打擊網路內容，維基百科是俄羅斯為數不多的獨立信息來源之一。俄羅斯表示，官方還沒有計劃封鎖維基百科，但已對其處以一系列罰款。

維基媒體基金會此前曾批評，「這些罰款是俄羅斯政府為限制可靠、來源良好的信息在該國傳播，而持續努力的一部分...我們反對這種施壓策略，並認為其試圖利用法律責任來遏制自由知識。」

俄羅斯上周首次對臉書（Facebook）母公司Meta的即時通訊服務軟體WhatsApp處以罰款，原因是其未刪除被禁內容。另據塔斯社（Tass）周二報導，日本樂天集團（Rakuten Group）的消息應用程序Viber也因內容問題，首次面臨高達400萬盧布（約新台幣151萬2200元）的罰款。