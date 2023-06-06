方宥心在大愛電視《早點回家》飾演藝人「林嘉俐」成為演員的心路歷程，首週播出獲得熱烈迴響，歷經生活痛苦的磨難，戀愛史即將登場，讓她失衡的人生稍微得到慰藉。徐愷飾演的攝影師「小馬」，和林嘉俐雖然互相欣賞，卻因為他出國念書而展開與遠距離戀愛。播出後網友留言「希望小馬不是渣男」、「看到嘉俐對於夢想的堅持真的很讓人感動」。

《早點回家》6日播出第7集，林嘉俐不顧好友「秀美」的反對與不看好，要飛往美國與正在留學的小馬見面。劇中林嘉俐與小馬在雪地裡上演浪漫愛情戲碼，卻十分考驗演員的耐熱程度與劇組的機智。

方宥心在《早點回家》飾演林嘉俐，遠赴美國追愛。（大愛電視台提供）

為了營造美國波士頓住宅區的「初雪」，黃克義導演希望是薄博一層的雪，隱約能在地面上看到綠意，劇組化腐朽為神奇，用「高分子吸水樹脂」造雪。劇組說一般在臺灣拍雪景，多半使用「粗鹽」鋪在地上，製造白雪皚皚的效果，但因為是草地使用粗鹽會破壞土壤，則改使用「高分子吸水樹脂」造雪，其實就是一般尿布裡的吸水材質，泡水之後形成白色的半固體，灑在地上頗有積雪的感覺。

《早點回家》劇組用用「高分子吸水樹脂」造雪。（大愛電視台提供）

拍攝時再搭配噴雪機噴出細緻的肥皂泡沫，畫面效果看起來超唯美，卻也苦了方宥心與徐愷，因為肥皂泡對眼睛十分刺激，要一邊忍受刺眼的肥皂泡，還要在八月大熱天穿著厚重衣服拍攝、做出萬分享受的表情。畫面有趣對比就是方宥心與徐愷穿很多，一旁的劇組工作人員則是每個無袖、短袖忙拍攝或營造雪景。由於又黏又濕的吸水樹脂十分難清理，劇組事後出動4台專業超大吸塵器，畫面上短短的幾分鐘劇情，幕後卻是長達數天的規劃與善後。

這周劇情描述林嘉俐大學畢業正式成為北漂族，因為經濟壓力除了在劇團兼任行政工作外，還兼差熱炒店酒促店員、接演兒童劇團，但林嘉俐仍未放棄演戲的機會，還在藝能界起步打拚中的藝人們看了都深有所感。網友看到跟阿嬤講電話的橋段都覺得好心疼「明明在外頭過的不是太好，但拿起話筒總要強顏歡笑一番」，也有網友為林嘉俐打抱不平，還指出劇中出現一秒惹怒對方的金句「我都是為你好ㄟ 」！