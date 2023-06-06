趙亞平中將的女兒（右1）參與觀禮，身穿淡色系上衣的她，配上甜美又仙氣的外表，在現場特別引人注目。（青年日報提供）

國防部今（6）日上午舉行「112年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，總統蔡英文也親自出席，晉任少將人員合計27員。但令人眼睛為之一亮的是，國防採購室主任趙亞平中將的女兒也參與觀禮，因甜美的笑容加上仙氣的外型，意外在現場引發一陣小騷動。

典禮上午在國防部博愛營區舉行，由蔡總統主持，國安會秘書長顧立雄、總統府副秘書長張惇涵、國防部長邱國正、參謀總長梅家樹上將、國防大學校長劉志斌上將及陸、海、空軍司令等人均出席該典禮。國防部表示，今年上半年晉任中將者，分別為國防採購室主任趙亞平、後勤次長室次長陳道輝、海軍司令部參謀長吳立平、總統府侍衛長李慶然、空軍作戰指揮部副指揮官董培倫等5員。

晉任少將人員計吳勝堂、葉昀輝、郁智隆、謝勇維、楊鄉懿、許天助、朱庸邦、陳俊良、張志煒、吳佳駿、陳元皓、吳慕樵、陳春忠、葉瑞麟、吳啓興、姚樂輝、林家宏、陶成濬、吳志孝、覃紹傑、許洪洲及徐奕鴻等22員，合計27員。

而蔡英文也在致詞時對國軍將官表達感謝，今天是陸海空軍晉任將官勗勉典禮，在此光榮的時刻，她要向晉任將官表達最誠摯的祝賀，更要代表國人向他們致上最深的感謝，「謝謝各位堅守崗位，守護國家安全」。

蔡總統表示，在場的每一位將官，都是經過長時間的勤訓精練，才能有今天的成果。她也要謝謝眷屬們的支持，成為國軍的重要後盾。而趙亞平中將的女兒參與觀禮，身穿淡色系上衣的她，配上甜美又仙氣的外表，在現場特別引人注目，同時也被媒體記者評為「具有仙氣」而成為典禮一大亮點。