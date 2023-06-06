因疫情停辦多時的「國際芭蕾舞星在台北」，本周末將重啟再度演出，集結多部經典舞碼段落，觀眾可一次欣賞來自世界各地的芭蕾舞星同台飆藝。

這次來台的舞者包括前英國皇家芭蕾舞團首席艾琳娜（Alina Cojocaru），以及前羅馬尼亞國家芭蕾舞團藝術總監約翰（Johan Kobborg）來台，這對被公認為當今國際舞壇絕佳舞伴組合，兩人也是生活中的伴侶，將帶來英國已故編舞家蓮恩（Liam Scarlett） 舞作《No Man’s Land》。

此外，艾琳娜也將與弗雷德曼（Friedemann Vogel）這位來自德國斯圖加特芭蕾舞團的芭蕾巨星攜手演出《瑪儂》舞劇中最經典的雙人舞。

台裔美籍鋼琴家楊雨芹（Pauline Yang）也將受邀現場演奏薩提的《格諾斯第教徒》（Trois Gnossiennes），以及柴可夫斯基的《感傷圓舞曲》這兩支舞碼。演出將於6月10日、11日兩天，在台北國家戲劇院登場。