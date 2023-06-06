綠營近日性騷爭議連環爆，最新民調顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度雖降，但跌幅似乎不大。媒體人黃揚明對此指出，就他所知有份滾動式民調，在6月1日後賴的支持度明顯受衝擊，跌幅超過3％、達1成，可說影響非常劇烈，賴是否能催到底徹查處理，將是止跌回升的關鍵。

黃揚明今(6日)在臉書發文表示，民進黨一直都是最懂得選戰操作的政黨。當被指控性騷的前資政顏志發昨晚嗆聲已提告戰清白，不到24小時，改變態度請辭資政並撤告。那麼事出必有因。上週五身陷包庇吃案、職場霸凌指控的蔡沐霖發律師函揚言提告後，民進黨主席賴清德隔天就明確表態「不贊成」，顏志發此次提告的動作，正是與賴的表態背道而馳。

黃揚明提到，最近公布的新民調，例如匯流民調，調查日期是5月31日、6月1日，但整個性騷風波是5月31日深夜才有第一位受害者發文，6月1日還沒正式發酵，很多案例都在6月2日之後爆發，因此還看不出賴清德是否受到衝擊，如果有人認為這份民調賴清德仍遙遙領先，不用煩惱，那真是太樂觀了。且6月1日隔天起事情急轉直下，案件爆發又急又快、吃案數量也多，牽涉層級越來越高，儼然像一場政治風暴。

黃揚明指出，就他所知有份滾動式民調，在6月1日以後，賴清德的支持度明顯受衝擊，較5月31日之前下降，幅度超過3％，對長期穩居35％左右的賴而言，跌幅達1成，可說影響非常劇烈，當然民調還要持續觀察才看得出真正的影響。不過這次風波還沒終結，仍陸續有個案爆發（如洪智坤），因此民進黨內部不可能不知如此趨勢，顏志發的舉動，或許代表了更高層級的危機處理已經介入，但是能否因此止血還待進一步觀察。

黃揚明強調，觀察美麗島電子報民調趨勢，賴清德接任黨主席後，2月起民調逐步攀升，在3、4月間達到巔峰，甚至達4成左右的天花板，但5月以後逐步回到穩居35％的水準。這顯示，當賴清德開始啟動黨內改革措施，如訂定黨內反黑金、學倫條款等，對他的民調確實會有激勵作用，且他一向「催到底」，會做出「超出比例原則」的政治決策，這樣的人設堪稱「一將功成萬骨枯」。

黃揚明直言，這一次MeToo風暴，賴有沒有辦法「催到底」，調查清楚並徹查、嚴懲相關涉入包庇吃案的黨公職，特別是如何處理林飛帆的提名資格、是否與李正皓繼續結盟，可能就是賴能否止跌回升的關鍵指標。