湖南長沙夜市賣「爆炒鵝卵石」吃法超驚人

近日大陸上盛傳湖南長沙的夜市一款稱為「爆炒鵝卵石」的小吃，引起熱烈討論。這道料理的材料是貨真價實的石頭，令人難以相信。媒體還引述餐飲業人士解釋，這其實湖北省恩施自治州少數民族的一道地方菜，用辣椒、蒜與迷迭香爆後出鍋，食客則吸吮味道後將石頭吐出，從影片上看有種被惡整的戲謔感，很擔心一不留神把石頭吞下肚。

據網傳的影片顯示，在長沙夜市一攤販往鍋裡放了不少小型鵝卵石，老闆說16元人民幣（合台幣79元）一份，吃法是「嗍一口就丟（吮吸一下就吐出來）」。製作過程是，先淋辣椒油，再放乾辣椒、大蒜，再放迷迭香後即可出鍋。

陸媒《上游新聞》引述恩施自治州餐飲協會相關負責人表示，夜市賣的這種爆炒鵝卵石，是恩施當地的一道菜，叫「嗍丟」。以前當地人把河裡鵝卵石撈起來，洗乾淨後放點調料，放點油等，炒了以後用來下酒的。

不過，影片中炒這道石頭菜的人看起來手法笨拙，不像是專業小吃攤販，整個影片看起來很像是網路惡作劇，有一種隨時可能被惡整的預兆，不知吃的人是不是有滑稽的戲謔感。網上民眾也質疑道，吸吮石頭的時候「不怕一不小心把石頭吞下去嗎？」