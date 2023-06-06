現在路人過馬路都要錄影自保？有名女行人於上午7時43分許，要過新竹市寶山路與食品路口，並已經走到斑馬線中央，沒想到，卻有輛休旅車直接從女行人面前經過，嚇得她趕緊舉起手上的雨傘，阻擋另1輛疑似未注意前方的轎車，所幸成功讓該轎車禮讓；對此，網友也搖頭表示檢舉只是罰錢，應該都是吊銷駕照」、「機車也違規了，距離少於3公尺」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段15秒影片，影片拍攝地點位於新竹市寶山路與食品路口，拍攝時間為今(6)日早上7時43分許，從影片中可見有位女行人綠燈走在斑馬線上，然而1輛休旅車竟直接從女子面前通過，嚇得女子趕緊停下腳步，然而，另1輛車也疑似要直接通過斑馬線，但被女子舉起雨傘擋住並阻止該車前進，該女子才安全通過該路口；對此，原PO也在貼文寫下「行人都已經過一半了，還有車硬要通過，真的很誇張...」。

女行人走斑馬線，卻遭1輛休旅車面前硬通過。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「機車也違規了，距離少於3公尺」、「我真的覺得現在路人過馬路都要錄影自保」、「檢舉只是罰錢，應該都是吊銷駕照」、「想到前天在斑馬線上被撞，還好我躲得快只擦撞到屁股彈出去，手有點擦傷而已」、「前幾天牽小孩過馬路，也是一台休旅車從我們前面開過去，那種距離大概就是大人再一步就會撞到車的那種，自己走就算了，重點我還牽著小孩欸」。

另外這部影片也引起新竹警方注意，1名網友在貼文下留言表示，「我是南門派出所所長吳候昌，本市各派出所目前正積極取締未停讓行人違規態樣，煩請您至本市警察局交通檢舉平台（https://tra.hccp.gov.tw/hsin/cases/statement）提供相關時間地點與照片，一同為交通來努力，感謝！」，也獲得網友喊讚「帥唷」。