高雄市大寮區鳳屏一路6日晚間發生一起車禍，2輛車嚴重毀損，現場一片狼藉，白車輪胎、零件噴飛，另輛黑車則是撞上路邊鐵門，安全氣囊爆開，現場滿地碎片。初步掌握這場車禍共3人送醫，詳細車禍原因待進一步釐清。

黑車撞上鐵門後停下，安全氣囊爆開。（洪靖宜攝）

鳳屏一路今晚發生車禍，現場一片狼藉。（洪靖宜攝）

高雄市大寮區鳳屏一路6日晚間發生一起車禍，消防隊派出鳥松分隊、鳳祥分隊、中庄分隊、鳳山分隊到場處理。現場為2輛車發生碰撞，其中1輛黑車最後撞擊到鐵門後才停止，前輪左前方被削掉，安全氣囊爆開，車上1男1女送醫救治。黑車家屬獲報後趕到場，據悉，車上是一對60多歲夫妻，準備從高雄到屏東，目前2人狀況無大礙。

鳳屏一路今晚發生車禍，現場一片狼藉。（洪靖宜攝）

另1輛白色自小客車擊力道更是大，整輛車嚴重毀損，零件及輪胎和車殼零件全碎一地，一片狼藉，救護人員將車上駕駛緊急送醫。

一旁科技公司老闆聽聞訊息趕緊回來，發現大門已被撞壞，還要出動堆高機將大門打開，好讓員工可以上下班。

初步掌握，這場車禍共釀3人送醫，意識清楚， 疑似是黑車駕駛身體出現不適，才開到對向車道與白車發生碰撞，不過詳細原因待警方進一步釐清。