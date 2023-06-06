全台旅宿業大缺工，國門之都的桃園首當其衝，夜班櫃檯找嘸外語人、餐廳不得不熄燈、房務員更缺逾4成，桃園市鎖定「壯世代」，將於6月17日舉辦青銀聯合徵才，釋出近2000個觀光旅宿業職缺，月薪上看5萬，盼借重中高齡人生歷練和高情商，鼓勵重回職場，解決觀光業缺工問題。

桃園市長張善政盼借重中高齡人生歷練和高情商，鼓勵重回職場，解決觀光業缺工問題。(蔡依珍攝)

市長張善政說，疫情趨緩，觀光產業迎來復甦，為補足觀光回流後缺乏的人力，市府觀旅局與勞動局攜手合作，將於6月17日首次舉辦「青銀共創觀光旅宿亮點場」，結合桃園旅宿業、觀光業、旅行社、遊樂園等，釋出2000個職缺。

張善政特別提到，觀光產業不僅需要年輕人的熱忱及幹勁，也需要「壯世代」的人生經驗、高情商及純熟做事能力，「青銀結合」是很好的模式，讓壯世代這個寶貴的人力資源，有回饋人生及工作經驗的機會，觀旅局和勞動局跨局處透過，邀請青銀兩世代一同投入，盼全新做法讓業者找到優質員工，共同為桃園的觀光打拚，解決人力短缺問題，也讓桃園的觀光更上一層樓。

房務員現場示範客房整理技巧。(蔡依珍攝)

「最缺的就是房務員！」桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進指出，像住都飯店疫情前房務員超過50人，現在僅剩30人，缺額逾4成，許多房務員順勢退休不願回來，年輕人又不願投入，導致人力短缺，他提到，年輕人往往因待遇就跳槽，但5、60歲的壯世代尋求穩定的工作，希望透過地方徵才找到穩定的員工。

「主管都不缺，缺的是基層！」桃園喜來登酒店執行長李弘信則說，旅館各部門普遍缺人，餐廳尤其嚴重，疫情時餐廳還有50名員工，解封後許多外面的餐廳重啟搶人，導致餐飲部門紛紛離職，目前只剩30人，飯店的日式餐廳部門不得不先休息，待人力補足才能重啟。他也提到，過去餐旅系學生都要到職場實習，疫情時改為可以在學校實習，如今解封後學生都不願回到職場實習，能調度的人力也瞬間腰斬。

福容大飯店總經理董愛珠也提到，福容在桃園有4分店，房務、餐廳、櫃檯接待都缺工，僅剩編制7成的人力，疫情前起薪2.6萬，如今開出3萬以上薪資仍找嘸人。她也感嘆年輕人流動率高、素質也參差不齊，像是年輕人不愛夜間工作，櫃檯大夜班人力短缺，桃園離機場近，英文特別重要，但應徵者語言卻不夠流利。

董愛珠直言，美國、日本等國家，都大量使用退休人力投入服務業，樂見市府邀請有人生經驗的中壯年回歸職場，期待台灣旅宿業能解決缺工問題。

桃園市將於6月17日在藝文廣場首次舉辦「青銀共創觀光旅宿亮點場」，結合桃園旅宿業、觀光業、旅行社、遊樂園等，釋出2000個職缺。(蔡依珍攝)

「台灣最美的風景是人，而桃園最美的第一道風景便是觀光行業的第一線人員！」觀旅局長周柏吟說，徵才除向下扎根，持續與健行科大、萬能科大等學校建教合作外，也將媒合壯世代的勞動力投入，讓有經驗的長者一同加入觀光業的行列，迎接來自全世界及台灣各地的遊客。

桃園市將於6月17日在藝文廣場首次舉辦「青銀共創觀光旅宿亮點場」，結合桃園旅宿業、觀光業、旅行社、遊樂園等，釋出2000個職缺。(蔡依珍攝)

青銀共創觀光旅宿亮點場，17日在桃園區藝文廣場舉行，邀請桃園知名觀光飯店、旅館，包含福容大飯店、住都大飯店、桃園喜來登酒店、台北諾富特華航桃園機場飯店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、HOTEL COZZI和逸飯店等知名旅宿業者之外，還邀請多家知名觀光工廠、觀光遊樂業、旅行業及餐廳業者如：手信霧隱城、金格觀光工廠及雄獅文具想像力製造所、小人國主題樂園、埔心牧場、根深企業社等36家的觀光業者，總共釋出近2000個工作機會，月薪上看5萬，如中、西餐廚師月薪4.5萬、外場領班月薪最高5萬、 櫃檯接待員最高5萬。