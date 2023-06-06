近期進入戲劇宣傳期的的郭雪芙，積極運動瘦身有成，此次出席珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）秋冬配件系列預覽活動，連續換穿兩套顯身材、露纖腰的洋裝搭配BVLGARI珠寶以及秋冬系列的包款，郭雪芙透露自己有一點選擇困難的障礙，尤其喜歡有銀色光澤的Serpentine Vertical Tote包和有三種背法的Serpenti Baia，一般而言他會先挑款是在選顏色，「但如果那個顏色真的太特別，也會直接選顏色，你看（選包）是不是很難？」當被問到是否會有包色的衝動時，他則務實地表示「看預算囉」。

郭雪芙辣露纖腰大逛BVLGARI秋冬配件系列。（吳松翰攝）

寶格麗以「奇幻萬花筒」為題推出2023秋冬配件系列，大致可分為歡愉之春、歡騰夏日、奔放金秋、織品、眼鏡等五個系列。其中首系列以多層次、充滿活力的色澤為主軸，推出白、柑橘、桃紅、祖母綠與青金石等五種顏色的配件，其中讓郭雪芙念念不忘的便是祖母綠色皮革搭配金色五金搭配的Serpenti Baia，該包款除是本季全新包款、以及鮮豔色彩為賣點外，在扣環方面使用新式「燕尾卡楯工藝」十分特別，因此讓郭雪芙印象深刻。另外今年適逢品牌經典包款Serpenti 75週年，品牌為此推出Serpenti Forever Top Handle包款，該包款以淡金色小牛皮製成，包款上以以層壓鋁箔熱軋細膩加工包面，並壓上細如髮絲的紋理，透過光線的變化下反射獨特的光澤;除包面外，在包款上的蛇手也有別以往，品牌鑲嵌黑色鋯石、以傳統的脫蠟金工技術將超過200顆寶石嵌入六角形蛇鱗之中，十分值得收藏。

BVLGARI SERPENTI FOREVER TOP HANDLE淡金色小牛皮手提肩背包(Serpenti 75周年款），12萬9900元。（BVLGARI提供）

BVLGARI SERPENTI FOREVER撞色編織肩背包，12萬9900元。（BVLGARI提供）

品牌於本季也有推出首次使用的材質，如使用回收聚酯纖維緄邊裝飾於包面的Serpenti Forever編織包款，包面使用至少25公尺的絲質緄繩點綴於小牛皮包上，再搭配呼應包款色系的蛇首扣環，兼具玩心與夏日氣息;另外該包款與Serpentine Pouch也推出全新的拼接丹寧造型，將象徵休閒隨性的丹寧，運用手工修剪、熱燒等手法將不同色澤的高品質丹寧相接，搭配具備閃亮的金屬元素，展現慵懶、率性的Chic氛圍。

BVLGARI SERPENTINE POUCH藍寶石色拼接丹寧布手拿包，12萬6300元。（BVLGARI提供）

BVLGARI SERPENTI FOREVER藍寶石色拼接丹寧布肩背包，12萬9900元。（BVLGARI提供）

另，本季針對Serpenti Reverse還推出迷你尺寸，包身僅手掌大，再加上俏皮的皮革色澤，以及亮眼的靈蛇提把、蛇首扣環，信手捻來地創造出兼具寶格麗華麗風格以及夏季活力氣息的外觀。

BVLGARI SERPENTI REVERSE鮮豔祖母綠色小牛皮迷你手提包，5萬9600元。（BVLGARI提供）